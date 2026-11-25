Защита губернатора Мурманской области Чибиса обжалует его арест

Чиновник не признает вину в растрате и взятке

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Адвокат губернатора Мурманской области Андрея Чибиса заявил, что его подзащитный не признает вину.

"(Чибис - ИФ) приготовил заявление: с обвинением не согласен, уверен, что удастся доказать невиновность", - сказал журналистам адвокат Руслан Закалюжный.

По его словам, защита обжалует арест.

Представить защиты добавил, что ранее следствие подозревало Чибиса в мошенничестве и незаконных валютных операциях, "но эти подозрения отпали".

Адвокату неизвестно о других фигурантах дела, в том числе сотрудниках правительства Мурманской области, которые, по данным СМИ, также были задержаны.

Мещанский суд Москвы в среду отправил губернатора под арест до января.

Он был задержан в минувший понедельник. Как сообщала представитель министерства Ирина Волк, Чибис и его соучастники подозреваются в хищении бюджетных средств министерства строительства Мурманской области в сумме свыше 39 млн рублей, растрате бюджетных средств министерства транспорта Мурманской области, выделенных на реконструкцию автодороги Апатиты - Кировск в сумме свыше 1 млрд рублей, а также в незаконных валютных операциях.

Им инкриминировали совершение ряда преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), ч. 4 статьи 160 (растрата, совершенная в особо крупном размере), пунктами "а", "б" части 3 статьи 193.1 УК РФ (совершение валютных операций на счета нерезидентов с использованием подложных документов, совершенное группой лиц в особо крупном размере).

Чибис в марте 2019 года был назначен врио губернатора Мурманской области. Кроме того, он занимает пост председателя комиссии Госсовета "Северный морской путь и Арктика".

До назначения на пост губернатора чиновник был замминистра строительства и ЖКХ.

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