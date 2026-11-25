Песков видит угрозу безопасности снабжающих Украину стран в расширении Киевом географии атак

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Украина ставит под угрозу безопасность снабжающих её стран, расширяя географию военных действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"То, что Украина своими террористическими действиями расширяет географию военных действий, ставя тем самым под угрозу безопасность других стран, в том числе стран, которые, собственно, снабжают Украину деньгами, снабжают Украину амуницией, боеприпасами и так далее - парадоксальная ситуация. И это, конечно, - мы даже видим, - что это вызывает обеспокоенность этих стран", - сказал Песков в интервью ИС "Вести".