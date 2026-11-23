В Таллине считают, что Финский залив не стал опаснее из-за атак украинских БПЛА на суда РФ

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Финский залив не стал более опасным из-за недавних атак украинских беспилотников на российские суда, заявил министр обороны Эстонии Мартин Херем.

"Эти атаки в основном происходили в восточной части залива. (...) Я не вижу, чтобы угроза в настоящее время каким-либо образом возросла. Хотя эта картина выглядит некрасиво, я ни в коем случае не могу сказать, что прямая угроза нашим пассажирским или грузовым перевозкам в Финском заливе и Балтийском море в данный момент возросла", - сказал он в понедельник в интервью телерадиовещателю ERR.

Как сообщалось, 21 ноября в нейтральных водах Финского залива был атакован российский сухогруз Sparta 2, следовавший в Калининград.

По словам Херема, Киев не координировал свои атаки с Эстонией в Финском заливе. "Но они должны учитывать, что мы не предоставляем им наше воздушное пространство или морскую акваторию", - подчеркнул министр.

Он добавил также, что украинская сторона не запрашивали разрешения на использование эстонского воздушного пространства или морской акватории.

В Кремле ранее в понедельник заявили об обеспокоенности опасной тенденцией по расширению террористической активности на Балтике после атаки на российский сухогруз Sparta 2 в Финском заливе, отмечая, что это ведет к нагнетанию напряженности в регионе.

"Действительно очень опасная тенденция расширения террористической активности в районе Балтики. Мы это видим", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя атаку на судно.

Он предположил, что "также все прибрежные страны испытывают наверняка беспокойность в этой связи".

"Это очень опасно. Это, конечно, ведет к нагнетанию напряженности в регионе", - отметил Песков.

"Здесь, конечно, хочется надеяться, что балтийские государства используют как-то свое влияние на киевский режим, чтобы предостеречь от продолжения такой опасной террористической практики", - добавил пресс-секретарь президента РФ.