Решетников считает, что отсутствие решения по итогам COP31 для РФ лучше, чем призыв к отказу от углеводородов

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Отсутствие решения по итогам конференции ООН по изменению климата (COP31) для РФ лучше, чем документ с призывами к отказу от углеводородного сырья, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

"Очень был жесткий переговорный процесс, который завершился в воскресенье вечером. Россия, совместно с рядом других стран и при поддержке председательствующей (Турции - ИФ), подготовила резолюцию, которая не содержала осуждения использования ископаемого топлива. Эта резолюция была не поддержана Европейским союзом и островными государствами, и конференция закончилась без принятия итоговой договоренности. В общем и целом, с нашей точки зрения, это лучше, чем, если бы такое осуждение (использования ископаемого топлива - ИФ) прозвучало, потому что дальше оно потом транслируется в другие документы", - сказал Решетников, выступая в Госдуме в среду.

COP31 проходила в Анталье с 9 ноября. Завершение конференции ожидалось в пятницу, 20 ноября, но из-за разногласий участников по ряду пунктов повестки переговоры продлились до вечера воскресенья. Делегаты не смогли прийти к компромиссу и отвергли подготовленный организаторами встречи вариант финального заявления.