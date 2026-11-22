Участники COP31 не смогли согласовать финальное заявление

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Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Делегации, участвующие в 31-й Конференции ООН по изменению климата (COP31) в Анталье, в воскресенье отвергли подготовленный организаторами встречи компромиссный вариант финального заявления, сообщают западные СМИ.

"Ясно, что собравшиеся здесь участники отвергают наш текст. Мы признаем, что консенсуса по документу нет, решения не одобрены", - заявил председатель конференции Мурат Курум.

Он заверил, что при подготовке компромиссного варианта заявления "выслушал всех".

В итоге против текста выступили, в том числе, страны ЕС. "Представленные предложения далеки от тех мер, которые необходимы для борьбы против изменения климата", - сказал от лица Евросоюза министр экологии Ирландии Дарраг О'Брайен. В частности, он выразил недовольство тем, что в тексте вообще не упоминались ископаемые энергоресурсы.

При этом некоторые участники конференции раскритиковали позицию ЕС.

"ЕС отверг этот документ, однако мы не можем забыть, что изменение климата - это проблема, которую во многом создал именно Евросоюз (...). Удивляет лицемерие Европы. Ее правительства требуют от других ограничений, касающихся ископаемых энергоресурсов, тогда как сами используют их все активнее. Кроме того, они блокируют финансирование, которое требуется более бедным странам для перехода на новые источники энергии", - заявил глава организации Power Shift Africa Мухаммед Адоу.

По его мнению, "нельзя допустить, чтобы ЕС сначала саботировал переговоры, а потом - делал вид, что именно он больше всех в мире заботится о климате.

В ночь на воскресенье Курум заявил о новом пакете предложений для COP31. Он полагал, что компромиссный вариант может быть одобрен участниками конференции.

COP31 изначально была рассчитана на две недели и должна была завершиться в пятницу. Однако делегации продолжили работу на выходных.