Токаев прибыл с рабочим визитом в Москву

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в среду прибыл с рабочим визитом в Москву, сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

По ее информации, в аэропорту главу Казахстана встретили официальные лица правительства России.

Ранее пресс-служба информировала, что Токаев посетит Москву с двухдневным рабочим визитом по приглашению президента России Владимира Путина. В рамках визита состоится встреча глав государств, на которой будут обсуждены перспективы дальнейшего укрепления казахстанско-российского стратегического партнерства и союзничества. Наряду с этим Токаев примет участие в работе Международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey 2026.