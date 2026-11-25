На Новошахтинском заводе нефтепродуктов горят несколько резервуаров

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Продолжается тушение пожара на Новошахтинском заводе нефтепродуктов (АО "НЗНП") в Ростовской области после атаки БПЛА и ракет, горят несколько резервуаров, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

"Был массированный налет с использованием нескольких видов беспилотников и ракет. Завод, к сожалению, работу приостановил, потому что там серьезные повреждения, включая пожар, который идет, горят несколько резервуаров, которые достаточно сложно потушить, учитывая их объем", - сказал Слюсарь в ходе "Прямой линии" в среду.

По его словам, задача, чтобы пожар не распространялся дальше. Сейчас предпринимаются усилия для того, чтобы после завершения фазы ЧС приступить к восстановлению деятельности завода.

Он также поблагодарил пожарных и сотрудников предприятия за своевременную реакцию - "ситуацию своевременно локализовали и купировали". Слюсарь добавил, что НЗНП для региона - ключевое предприятие.

Как сообщалось, 23 ноября произошел пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов после атаки БПЛА и ракет. Погибших и пострадавших нет.