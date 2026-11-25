В Куйбышевском районе Самары после атаки БПЛА восстановили подачу тепла

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - В Куйбышевском районе Самары восстановили теплоснабжение, нарушенное после ночной атаки беспилотников, сообщает администрация города.

"Горячее водоснабжение будет восстановлено после завершения работ на электросетях", - говорится в сообщении.

В результате атаки в Самаре получили повреждения шесть многоквартирных домов в Ленинском и Куйбышевском районах.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщал, что ночью 25 ноября регион подвергся массированной атаке беспилотников. Один человек погиб, отдельные территории региона остались без электричества.