В Самарской области после атаки БПЛА более 2,5 тысяч домов остаются без света

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - В трех муниципальных образованиях Самарской области в более чем 2,5 тысячах домов нет электричества после атаки БПЛА, сообщило областное Министерство энергетики и ЖКХ региона.

"В результате воздействия атаки украинских БПЛА в Самаре и области повреждены две воздушные линии электропередачи 110 кВ. Произошло отключение потребителей от электроснабжения в трех муниципальных образованиях. В связи с чем произошло ограничение по электроснабжению и отоплению", - говорится в сообщении.

Без электричества остаются жильцы 274 многоквартирных и 2 361 частного дома, а также 14 соцобъектов. Соцучреждения уже подключили к резервным дизельным генераторам.

Ожидается, что восстановление электроснабжения займет до 20 часов. Минэнерго и ЖКХ контролирует ситуацию.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщал, что ночью 25 ноября регион подвергся массированной атаке беспилотников, всего было сбито более 145 БПЛА. Один человек погиб, отдельные территории остались без электричества. Глава Новокуйбышевска Виктория Каткова сообщала, что в городе без света остались жители 70 многоквартирных домов и семь соцобъектов.

Об отключении электричества на отдельных территориях сообщала и врио главы Волжского района Наталья Шулепова.