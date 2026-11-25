Росрыболовство не видит предпосылок для дефицита красной икры в РФ

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Предпосылок для дефицита красной икры и ажиотажного спроса на нее в РФ нет, заявляет Росрыболовство.

Сославшись на данные Россельхознадзора, ведомство сообщает, что в период лососевой путины этого года в системе "ВетИС" оформлено производство около 5,2 тыс. тонн икры лососевых. "В торговом обороте сохраняется продукция, произведенная по итогам успешной путины 2025 года. Одновременно растет вклад отечественной аквакультуры, производство которой в гораздо меньшей степени зависит от цикличных подходов тихоокеанских лососей", - говорится в сообщении ведомства.

Как считают в Росрыболовстве, икра аквакультурной форели является достойной альтернативой икре тихоокеанских лососей, ее производство не зависит от климатических условий. В 2025 году российские аквакультурные предприятия вырастили 142,7 тыс. тонн лососевых видов рыб.

Вместе с тем Росрыболовство считает, что обоснованность ценовой динамики на рынке икры должна оцениваться по всей товаропроводящей цепочке, включая импортеров, дистрибьюторов и организации торговли. "Возможны конъюнктурные и сезонные изменения стоимости в преддверии новогодних праздников, однако предпосылок для ажиотажного спроса нет", - подчеркивает ведомство.

Как сообщил Росстат в среду, цены на красную икру в РФ в октябре по сравнению с сентябрем выросли на 19,8%. Это самые высокие темпы роста цен на рынке рыбо- и морепродуктов в минувшем месяце. По сравнению с сентябрем, когда подорожание составило 5,8%, рост цен существенно ускорился.

Как сообщалось, в этом году объем выловленных лососей составил всего около 100 тыс. тонн против 335 тыс. тонн в 2025 году и 235 тыс. тонн в 2024 году. Рекорд по вылову лососей приходится на 2018 год - 676 тыс. тонн. Снижение вылова привело к сокращению производства икры и, соответственно, росту цен на нее.