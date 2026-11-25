МЧС РФ получит 300 млн руб. на возмещение расходов Дагестану из-за наводнений

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Правительство РФ распорядилось выделить из своего резервного фонда МЧС России 299,517 млн рублей для предоставления межбюджетного трансферта бюджету Дагестана на возмещение расходов по ликвидации последствий наводнения, произошедшего весной этого года.

Документ размещен в среду на официальном портале правовой информации.

Как следует из распоряжения, речь идет о компенсации произведенных в 2026 году бюджетом Дагестана расходов, "связанных с реализацией мероприятий, направленных на оказание гражданам единовременной материальной помощи".

МЧС России поручено осуществить контроль за целевым и эффективным использованием указанных средств.

Сильные дожди, прошедшие 28 марта и 4-5 апреля, привели к масштабному наводнению в Дагестане и Чечне. В регионах был введен режим ЧС федерального уровня.

Подтопленными в Дагестане оказались 9,8 тыс. жилых домов. Поврежденными признаны 7,1 тыс. жилых домов. Жертвами наводнения стали шесть человек, более 6,2 тыс. пострадали. В Чечне из-за непогоды оказались повреждены свыше 3 тыс. домов.



