Токаев заявил, что Казахтан и РФ двигаются в сторону отметки взаимной торговли в $30 млрд

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Товарооборот Казахстана и России уверенно приближается к отметке в $30 млрд, сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Что касается торговли, совершенно правильно вы сказали, уверенно мы движемся в сторону отметки 30 миллиардов долларов. Межправительственная комиссия занимается реализацией итогов вашего государственного визита в мае этого года в Казахстан", - сказал Токаев на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

Казахстанский лидер также проинформировал, что страны реализовали 124 совместных проекта из 178.

"Остальные проекты находятся в стадии реализации или близки к завершению. Поэтому это тоже говорит о том, что динамика взаимоотношений очень высокая, каких-либо проблем нет и, слава богу, как говорится", - отметил Токаев.

По словам президента Казахстана, все возникающие вопросы между странами - абсолютно рабочие моменты, которые решаются в процедурном режиме правительствами.