В Кремле заявили, что европейцы отзываются на приглашение приехать в Москву

Но никакой ясности по поводу их планов пока нет, отметил Песков

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что европейцы официально не отказывались от приглашения российской стороны приехать в Москву, но никакой ясности по поводу их планов нет.

"Они отзываются, но пока ясности это не вносит", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.

Таким образом он ответил на вопрос, действительно ли европейцы отказываются ехать в Москву и не отзываются на приглашение, поступившее от Кремля.

19 ноября президент РФ Владимир Путин сообщил о том, что представителям Европы направлено приглашение приехать в Москву, чтобы прояснить их позицию в украинском урегулировании и понять, возможно ли участие европейцев в трехсторонних переговорах Россия-США-Украина.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков позже заявил, что российская сторона ведет определенные контакты с представителями Европы на этот счет, но с кем именно, в Кремле не уточняют.

Вместе с тем в руководстве ЕС сказали, что представители европейских стран готовы приехать в Москву при условии полноценного участия в переговорах. В частности, о таком условии заявил Елисейский дворец.