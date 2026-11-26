Песков назвал прагматичными и дружескими отношения Путина и Трампа

Такие отношения помогают двум лидерам обсуждать самые сложные проблемы, отметил представитель Кремля

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - У президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа сложились прагматичные и дружеские отношения, которые помогают им обсуждать сложные проблемы, по которым у сторон есть разногласия, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"У президента Путина очень деловые, прагматичные и даже дружеские отношения с президентом Трампом, это действительно так. Это помогает им обсуждать самые сложные проблемы, где есть большое количество разногласий", - сказал он журналистам.

При этом Песков добавил, что "есть и определенные моменты, где видения двух глав государств совпадают".