В Кремле объяснили, почему "Итоги года" с Путиным пройдет раньше, чем обычно

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - "Итоги года с Владимиром Путиным" в этот раз пройдут в более ранние сроки, чем обычно, в связи с напряженным графиком президента РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Это связано с тем, что в декабре достаточно напряженный рабочий график у президента, и поэтому решили чуть пораньше провести это важное и столь ожидаемое в стране мероприятие", - сказал Песков журналистам в четверг.

Так он ответил на вопрос, почему "Итоги года" пройдут 10 декабря, а не во второй половине месяца, как обычно, и не связано ли это с возможными планами Путина принять участие в саммите G20, который пройдет в Майами 14-15 декабря.

По словам пресс-секретаря, сейчас ведётся подготовка к подведению итогов года, которое объединит в себе прямую линию общения с главой государства и пресс-конференцию.

"Сегодня, собственно, в полночь по московскому времени заработают все каналы приема обращений. Это и интернет-каналы, это и телефонные звонки, это и СМС-сообщения и так далее. Это человекоподобные технологии, которые будут задействованы в этот раз", - сказал Песков.

По его словам, с помощью технологий искусственного интеллекта удалось фактически сделать безграничным число станций, которые принимают обращения граждан. "И еще больше граждан смогут задать свои вопросы, поговорить о своих проблемах или, наоборот, высказать свою позицию по тем или иным вопросам. И более того, искусственный интеллект, ГигаЧат поможет им в том, как сформулировать более чётко свое обращение", - сказал представитель Кремля.

Президент очень тщательно готовится к этому мероприятию, подчеркнул Песков.