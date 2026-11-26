Принят закон об увеличении штрафов за нарушения при обращении с ломом металлов

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором и в третьем чтении законопроект об уточнении ответственности за нарушения правил обращения с ломом и отходами цветных и черных металлов.

В соответствии с принятым законом, за осуществление предпринимательской деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов без лицензии последует штраф для граждан в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей; для должностных лиц - от 100 тысяч до 250 тысяч рублей; для юридических лиц - от 1 млн до 2 млн рублей.

Одновременно предусматривается усиление административной ответственности за нарушение правил обращения с ломом и отходами черных и цветных металлов (приема, учета, хранения, транспортировки), а также их отчуждения или требований к обращению с ломом и отходами цветных или черных металлов и их отчуждению, установив штраф в следующих размерах: для граждан - от 20 тысяч до 40 тысяч рублей (действует - от 2 тысяч до 2,5 тысяч рублей); для должностных лиц - от 40 тысяч до 50 тысяч рублей (действует - от 4 тысяч до 5 тысяч рублей); для юридических лиц - от 150 тысяч до 200 тысяч рублей (действует - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей).

Заместитель председателя комитета Госдумы по уголовному и административному законодательству Дмитрий Погорелый, комментируя закон журналистам, отметил, что сегодня ломозаготовительная отрасль остается в теневой зоне. "По данным Росфинмониторинга и Банка России, которые приводятся в пояснительной записке к документу, оборот наличных при расчетах за лом с физическими лицами превышает 500 млрд рублей в год. При этом доля реального бытового лома, который граждане сдают от своей жизнедеятельности, составляет лишь около 3% от общего объема образующихся отходов. Остальное - это лом, который поступает на рынок через нелегальных "ломозаготовителей" и цепочки посредников, использующих подставные данные физических лиц", - сказал он.

При этом сегодня максимальный штраф для гражданина составляет 2,5 тысячи рублей, для должностного лица - 5 тысяч рублей, и "на фоне прибыли теневого бизнеса эти суммы не являются барьером", считает депутат. По его словам, например, нелегальный пункт приема в Подмосковье зарабатывает от 1 до 10 миллионов рублей в месяц, не платя налогов, а штрафы не повышались с 2007 года.

"Важно понимать: это не просто ужесточение санкций. Это выравнивание конкурентной среды. Добросовестные ломозаготовители, которые работают по лицензии, платят налоги и соблюдают экологические требования, сегодня поставлены в заведомо проигрышное положение. Нелегальные пункты приема создают неконкурентные преимущества и не позволяют отрасли развиваться цивилизованно", - также отметил Погорелый. Кроме того, "лом цветных и черных металлов - это стратегическое сырье, добавил он.