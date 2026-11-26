В Подмосковье проводят эксперимент по использованию ИИ в начальной школе

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Министерство просвещения России с осторожностью подходит к внедрению технологий искусственного интеллекта (ИИ) в начальной школе, в Московской области совместно с психологами и педагогами ведётся экспериментальная оценка допустимости и форматов такого применения, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

"Что касается возрастных ограничений. (...) Мы очень аккуратно к этому вопросу подходим. Пока очень осторожно мы говорим о начальной школе. Нет никаких рекомендаций министерства просвещения об использовании технологий, изучения технологий искусственного интеллекта в начальной школе", - сказал Кравцов журналистам.

По его словам, в экспериментальном режиме в Московской области министерство вместе с психологами, педагогами смотрит, можно ли и как использовать искусственный интеллект в начальной школе.

"Для нас главный принцип - не навредить ребенку. А для учеников основной и старшей школы мы вводим в курс специальный предмет "Искусственный интеллект и информационная безопасность", - отметил министр.