"Росатом" предложит МАГАТЭ следующую встречу провести в декабре в России

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - "Росатом" предложит МАГАТЭ провести следующую встречу в России, сообщил журналистам глава госкорпорации Алексей Лихачев.

По его словам, обычно предлагается на выбор две-три точки. "Это может быть Калининград, это может быть Москва, это может быть Сочи. Уже конкретное место определит МАГАТЭ", - добавил он.

"Я очень надеюсь, что удастся провести межведомственные очные консультации, - сказал он. - Очевидно, что это декабрь".

Лихачев напомнил, что скоро пройдут выборы генерального секретаря ООН (возглавляющий ныне МАГАТЭ Рафаэль Гросси является одним из кандидатов на этот пост - ИФ).

"По прохождению всех процедур, связанных с выбором генсека, конечно, в любом случае мы встретимся с Рафаэлем, и в том или ином качестве, но обязательно проведем межведомственные консультации, чтобы подвести итоги года и, конечно же, пробросить мостик на дальнейшее сотрудничество уже в 2027 году", - отметил глава "Росатома".

По его словам, впереди колоссальные вызовы не только на ЗАЭС, но и в Энергодаре. "Под угрозой вся энергосистема Энергодара. Она работает сейчас в таком режиме фактически военных действий, и очень много рисков впереди, связанных с зимним периодом. Все это мы будем обсуждать с Гросси в любом формате", - заявил Лихачев.

Он сообщил, что сейчас Энергодар находится на внутреннем энергоснабжении. "Всё штатно и безопасно, но необходима работа по восстановлению внешнего энергоснабжения, в первую очередь, линии "Ферросплавная". Обрыв, очевидно, на украинской стороне. По нашим каналам мы послали соответствующие запросы, ожидаем реакции", - сказал глава Росатома.

На вопрос, когда может быть установлен режим тишины для ремонта ЛЭП, Лихачев ответил, что "пока нет понимания" по срокам. "У нас нет договоренности по Днепровской сети, к сожалению", - заявил глава Росатома, отметив, что она не работает с марта. "Ферросплавная" более часто задействуется, к сожалению, опять она сегодня в разрыве, но, опять же, по нашим каналам мы послали по всем линиям запросы на восстановление "Ферросплавной" линии, будем ждать. Дежурные дизель-генераторы, станционные дизель-генераторы включились без замечаний, станция в устойчивом состоянии, в безопасном устойчивом состоянии, но, конечно же, это может только временно продолжаться. Мы должны как можно скорее решить вопрос внешнего энергоснабжения", - заявил Лихачев.