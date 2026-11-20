В Кировской области запретят продажу вейпов

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Заксобрание Кировской области поддержало предложение губернатора Александра Соколова о полном запрете розничной продажи вейпов с 1 марта 2027 года, сообщает правительство региона.

С этого же дня будет расширен перечень мест, где запрещена розничная продажа табачной и никотинсодержащей продукции.

"К таким местам будут относиться здания организаций отдыха и оздоровления детей, объекты социального обслуживания, а также пляжи и другие рекреационные зоны у водных объектов. Запрет также распространяется на площадки официальных спортивных мероприятий на время их проведения", - отмечается в пресс-релизе.

С 1 марта 2028 года вступит в силу еще одно ограничение: размер минимальной площади торгового объекта, в котором ведется розничная продажа табачной и никотинсодержащей продукцией, должна быть не менее 10 кв. м. Сейчас минимальная площадь составляет 5 кв. метров, уточняют в областном правительстве.

В июне 2026 года в России вступил в силу федеральный закон, который разрешил регионам с 1 марта 2027 года вводить временный запрет на розничную продажу вейпов на своей территории.