Замглавы Минобороны РФ обсудил с коллегами из КНР ситуацию в регионах мира

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Заместитель министра обороны РФ Василий Осьмаков в четверг принял участие в первом раунде стратегических консультаций между оборонными ведомствами России и Китая, сообщило министерство обороны РФ.

"При координирующей роли Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России обсуждены представляющие взаимный интерес вопросы развития обстановки в различных регионах мира", - говорится в сообщении ведомства.

"По итогам консультаций стороны подчеркнули важность и востребованность данного диалогового механизма и договорились перевести его на регулярную основу", - сказано в сообщении.

Минобороны России отмечает, что "переговоры были продуктивными и прошли в теплой и дружеской атмосфере".