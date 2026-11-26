Чернышенко стал сопредседателем комиссии по вопросам развития ИИ вместо Григоренко

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин своим указом включил вице-премьера Дмитрия Чернышенко в состав комиссии при президенте по вопросам развития технологий искусственного интеллекта - вместо Дмитрия Григоренко.

Документ от 26 ноября опубликован на портале правовых актов. Чернышенко также стал сопредседателем комиссии.

Как сообщалось, Путин поручил сформировать национальный план внедрения генеративного ИИ в ноябре 2025 года. В феврале 2026 года была учреждена комиссия по вопросам развития технологий ИИ, которая определяет стратегию развития ИИ, ключевые приоритеты и координирует работу на федеральном уровне. Ее сопредседателями были назначены Григоренко, а также замруководителя Администрации президента Максим Орешкин.

В октябре стало известно, что Григоренко, курировавший вопросы цифрового развития в должности вице-премьера, попросил о переходе на другую работу. В ноябре он стал зампредом правления Сбербанка.