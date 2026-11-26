В Москве надеются на некоторое улучшение отношений с Токио после беседы Путина и Такаити

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - В Москве рассчитывают, что состоявшийся "на полях" саммита АТЭС контакт лидеров России и Японии Владимира Путина и Санаэ Такаити будет способствовать некоторому улучшению отношений между Москвой и Токио, заявила на брифинге представитель МИД Мария Захарова.

"По просьбе премьер-министра Японии Такаити был организован ее краткий контакт с президентом РФ Владимиром Путиным. Надеемся, что беседа на высшем уровне, состоявшаяся, подчеркну, впервые после длительного перерыва, будет способствовать, по крайней мере, некоторому улучшению отношений между нашими странами, если японская сторона вновь не сорвется в пике", - сказала она.