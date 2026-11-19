Премьер Японии назвала разговор с Путиным в Китае важным шагом

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Премьер Японии Санаэ Такаити в четверг отметила особую значимость прямого взаимодействия с российским президентом Владимиром Путиным в Китае, сообщает Bloomberg.

По словам японского премьера, "прямые переговоры с Путиным стали важным шагом вперед". Она также сообщила, что они договорились с президентом России продолжать диалог по разным темам.

Накануне сообщалось, что Такаити и Путин провели разговор "на полях" саммита АТЭС в КНР.