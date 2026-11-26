Путин вместе с Токаевым посетил выставку AI Journey

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Президенту России Владимиру Путину продемонстрировали обновленный GigaChat оператор, который будут использовать для обработки обращений граждан для программы "Итоги года", передает корреспондент "Интерфакса".

Глава российского государства вместе с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым посещает выставку, посвященную вопросам внедрения технологий искусственного интеллекта в России и Казахстане в рамках XI конференции "Путешествие в мир ИИ" (AI Journey), которая проходит в Москве.

Специалист Сбера в области внедрения голосовых технологий искусственного интеллекта рассказала главе государства о новых расширенных возможностях GigaChat и продемонстрировала пример общения с ИИ-оператором, совершив звонок.

ИИ-оператор может задавать уточняющие вопросы и проверять корректность полученной информации. Затем он фиксирует суть проблемы и анкетные данные для передачи ответственным за решение.

Длительность разговора увеличивается с 1 минуты до 30 минут, приём обращений становится доступным круглосуточно. Полнота и детализация собираемой информации, по оценке, вырастут в пять раз.

Кроме того, президенту рассказали о новинках физического искусственного интеллекта (Physical AI) - ИИ-системах, которые управляют роботизированными устройствами и автономным транспортом. Так, главе государства представили новую линейку роботов Сбербанка для продуктового ритейла, в том числе антропоморфного робота Грин 2.0. В 2025 прошлого года Сбер представил первого антропоморфного робота по имени Грин.

По строению он похож на человека, умеет ходить и выполнять многие операции.

Кроме того, Путину показали других роботов - курьера и "воркера" - он самостоятельно перемещается между стеллажами, находит нужные позиции и складывает их в корзину для онлайн-доставки.

На мероприятии президента сопровождают председатель правления Сбербанка Герман Греф, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, замглавы администрации президента Максим Орешкин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.