ИИ в Казахстане: нацелены на практический результат

Председатель Национального агентства по развитию инноваций Qazinnovations Санат Жолдыхан рассказал о поддержке инновационной деятельности властями Казахстана

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - На этой неделе состоится визит в Россию президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. В четверг лидер Казахстана вместе с российским коллегой Владимиром Путиным посетят Международную конференцию AIJourney, которую организует Сбер при поддержке Альянса в сфере ИИ. В преддверии конференции обозреватель "Интерфакса" Вячеслав Терехов совершил путешествие в мир искусственного интеллекта Казахстана, побеседовал с председателем Национального агентства по развитию инноваций Qazinnovations Санатом Жолдыханом.

Единая цифровая платформа

Корр.: Какие конкретные шаги предпринимает сегодня Казахстан по развитию и внедрению искусственного интеллекта в реальный сектор экономики и госсектор?

С. Жолдыхан: Сегодня Казахстан рассматривает искусственный интеллект не просто как новое технологическое направление, а как один из ключевых инструментов повышения конкурентоспособности национальной экономики. Причем речь идет не только о цифровизации государственных услуг или автоматизации отдельных процессов, а о более масштабных изменениях, которые должны затронуть промышленность, энергетику, транспорт, сельское хозяйство, образование, науку и другие сферы.

В этом отношении 2026 год стал важным этапом. Президент Касым-Жомарт Токаев объявил его Годом цифровизации и искусственного интеллекта. В июне была утверждена общенациональная стратегия "Digital Qazaqstan" до 2029 года, предусматривающая масштабное внедрение цифровых технологий и искусственного интеллекта в экономику и государственное управление.

В связи с этим в стране развивается единая цифровая платформа QazTech создаются национальные инструменты искусственного интеллекта, внедряются интеллектуальные сервисы оказания государственных услуг. По информации правительства, к октябрю 2026 года план переноса информационных систем на платформу QazTech был выполнен на 92%.

Определенные результаты этой работы отражаются и в международных рейтингах. Согласно исследованию ООН по развитию электронного правительства за 2026 год, Казахстан поднялся с 24-го на 16-е место в мире. Это достаточно серьезный результат, который свидетельствует о развитии цифровой инфраструктуры и государственных электронных сервисов.

Корр.: Насколько быстро в Казахстане удается внедрять в экономику научные разработки в сфере IT?

С. Жолдыхан: За последние годы в Казахстане существенно расширилась поддержка научных исследований. По данным Министерства науки и высшего образования, сегодня в стране реализуются более трех тысяч научных проектов, из которых почти тысяча представляют собой инициативы молодых ученых, а более двухсот пятидесяти направлены на коммерциализацию результатов научных исследований.

Важно, что постепенно меняется сам подход к организации научной деятельности. Если раньше основное внимание зачастую уделялось проведению исследований и получению научных результатов, сегодня все большее значение приобретает их практическое применение в экономике.

По информации Министерства науки и высшего образования, уровень коммерциализации научных проектов достиг более трети от общего числа.

Это показывает, что научные исследования могут становиться основой для создания конкурентоспособной продукции и новых производств.

Именно поэтому в октябре 2026 года правительством утверждена Концепция развития инноваций Республики Казахстан на 2026–2030 годы. Она предусматривает переход к новой модели государственной поддержки инновационной деятельности, ориентированной на практический результат, развитие взаимодействия науки и бизнеса, коммерциализацию исследований и внедрение отечественных технологий в производство.

Искусственный интеллект в данном случае выступает одновременно и самостоятельным технологическим направлением, и инструментом повышения эффективности других отраслей. Особое внимание при этом уделяется сочетанию национальных возможностей и международного сотрудничества.

В связи с этим, для формирования долгосрочных стратегических подходов при Президенте Республики Казахстан создан Совет по развитию искусственного интеллекта. В его работе принимают участие признанные международные специалисты, включая лауреата премии Тьюринга Джона Хопкрофта и других известных специалистов. (Премия Тьюринга – ежегодная награда Ассоциации вычислительной техники за выдающийся вклад в развитие компьютерных наук. Ее часто называют "Нобелевской премией по информатике" - ИФ).

Подобное сотрудничество позволяет учитывать международный опыт и лучше понимать направления дальнейшего развития технологий. Это особенно важно в условиях, когда искусственный интеллект развивается настолько быстро, что даже крупнейшие технологические компании постоянно пересматривают свои подходы и решения.

Долина обработки данных

Корр.: Проблема развития ИИ тесно связана и с необходимостью иметь собственную инфраструктуру.

С. Жолдыхан: Одним из основных направлений сегодня становится развитие собственной вычислительной инфраструктуры. В Казахстане уже действуют современные суперкомпьютерные системы, в том числе национальный кластер Alem.Cloud и коммерческий AI-Farabium. В ноябрьском мировом рейтинге TOP500 за 2026 год они занимают соответственно 110-е и 128-е места. Наличие таких вычислительных мощностей важно прежде всего для развития собственных исследований и технологических разработок.

В этом контексте перспективным является проект "Долина центров обработки данных" в Экибастузе. В июне 2026 года Правительство Казахстана подписало с международными технологическими компаниями Firebird и NVIDIA пакет соглашений на сумму 10 млрд долларов. Проект предусматривает создание масштабной вычислительной инфраструктуры с использованием до 100 тыс. графических процессоров и поэтапное расширение энергетических мощностей с 300 МВт до 1 ГВт.

Одновременно развивается направление собственных языковых моделей. Казахстанскими специалистами созданы KazLLM, AlemLLM и Sherkala, ориентированные в том числе на работу с казахским языком и национальным языковым контекстом.

Но для развития собственной технологической индустрии недостаточно только инфраструктуры и международных соглашений. Необходимо, чтобы в стране появлялось больше компаний, способных разрабатывать конкурентоспособные продукты и выходить на глобальные рынки. И такие есть в стране.

В этом отношении одним из наиболее интересных примеров стала компания Higgsfield AI, основанная предпринимателями Ерзатом Дулатом и Александром Машрабовым. Компания разработала платформу генеративного искусственного интеллекта для создания изображений и видеоконтента. Ее технологии позволяют на основе текстового описания или исходного изображения создавать видеоролики с управлением движением камеры, визуальными эффектами и другими параметрами. Такие решения востребованы в рекламе, маркетинге, киноиндустрии и креативных отраслях.

Уступили только Индии

Корр.: Как далеко продвинутся Казахстан в плане инновационной деятельности?

С. Жолдыхан: Для того, чтобы ответить на этот вопрос приведу международные показатели.

По итогам Глобального инновационного индекса 2026 года, публикуемого Всемирной организацией интеллектуальной собственности, Казахстан поднялся на 8 позиций, с 81-го на 73-е место среди 139 экономик мира. Это лучший результат страны за последнее десятилетие.

При этом Казахстан занял первое место среди государств Центральной Азии и второе место в регионе Центральной и Южной Азии, уступив только Индии.

Если рассматривать отдельные направления, то по показателю экспорта высокотехнологичной продукции Казахстан занял 27-е место в мире, улучшив свою позицию на девять пунктов.

На мой взгляд, эти результаты свидетельствуют о постепенном укреплении позиций Казахстана в международной инновационной системе. Вместе с тем, необходимо понимать, что место в рейтинге само по себе не является конечной целью. Гораздо важнее, чтобы положительная динамика сопровождалась реальным ростом технологического потенциала, развитием собственных производств и повышением конкурентоспособности отечественных компаний.

В этом контексте особое значение приобретает утвержденная в октябре 2026 года Концепция развития инноваций на 2026–2030 годы.

Ее ключевая идея заключается в формировании более целостной системы поддержки инновационной деятельности, которая объединяет научные исследования, технологические разработки, предпринимательство, инвестиции и промышленное внедрение.

В частности, важно обеспечить поддержку проектов на тех этапах, когда научная разработка уже имеет определенный технологический потенциал, но еще не готова к полноценному выходу на рынок. Именно на этом промежуточном этапе многие перспективные решения сталкиваются с недостатком финансирования, производственной инфраструктуры и заинтересованных заказчиков.

Поэтому развитие инновационных грантов, механизмов трансфера технологий, венчурного финансирования, совместных исследовательских центров и других инструментов поддержки приобретает особое значение.

В конечном счете задача заключается в том, чтобы Казахстан постепенно переходил от преимущественного использования готовых зарубежных технологий к расширению собственных возможностей по их разработке, адаптации и созданию новых технологических продуктов.