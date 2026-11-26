Путин и Токаев в четверг выступят на конференции по искусственному интеллекту

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Президенты России Владимир Путин и Казахстана Касым-Жомарт Токаев в четверг выступят на конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" Сбера, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Сегодня будет большой день искусственного интеллекта и российско-казахстанского сотрудничества в области высоких технологий. Путин вместе с Токаевым приедут в штаб-квартиру Сбербанка, где проходит конференция "Путешествие в мир искусственного интеллекта". И Путин, и Токаев выступят на этой конференции", - сказал Песков журналистам.

Токаев находится в Москве с рабочим визитом, накануне он провел встречу с президентом РФ в Кремле, общение двух лидеров, по словам Пескова, "было очень плодотворное".

Выступлению Путина и Токаева, как уточнил представитель Кремля, будет предшествовать сессия-брифинг "или глубокое погружение двух президентов в тему искусственного интеллекта".

Кроме того, состоится презентация школы "Сириус" в Казахстане, председатель совета федеральной территории "Сириус" Елена Шмелева расскажет двум главам государств о том, как идёт работа в этой области, добавил пресс-секретарь президента РФ.

Кроме того, как сказал Песков, "президент пообщается с молодыми талантами, которые много уже добились на стезе искусственного интеллекта".