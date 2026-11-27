Красноярский Минздрав уточнил число жертв ДТП с автобусом

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - По уточненным данным, пять человек погибли при столкновении пассажирского автобуса и двух грузовиков в Иланско-Нижнеингашском округе Красноярского края, сообщили "Интефаксу" в пресс-службе регионального Минздрава. Ранее сообщалось о четырех погибших.

"На данный момент зафиксировано (...) пять погибших и 13 госпитализированных: 11 в Иланской больнице, среди них несовершеннолетний, два - в Канской больнице. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, врачи проводят консультации с краевым центром", - сказал сотрудник пресс-службы.

В краевом ГУ МВД сообщили, что автобус выехал на встречную полосу перед столкновением.

"На данный момент полицейскими установлено, что пассажирский автобус выехал на встречную полосу, где по касательной сначала произошло столкновение с большегрузом Volvo, а затем - с фурой Dongfeng. Третий большегруз, заметивший происходящее, успел оттормозиться и в столкновении не участвовал, но съехал в кювет", - говорится в сообщении.

На месте аварии организовано реверсивное движение.

По факту гибели людей в ДТП возбуждено дело по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц), сообщили в СК по Красноярскому краю и Хакасии.