Электрогенерацию начали восстанавливать в Салехарде

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Работы по запуску электрогенерации начались в Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ), который остался без электричества в ночь на пятницу, сообщает горадминистрация.

"Авария произошла на внешних сетях. Начались работы по запуску местной электрогенерации. Электричество подключается районами", - говорится в сообщении.

В ночь на пятницу в городе отключили электроснабжение из-за аварии. Власти попросили родителей оставить детей школьного и дошкольного возраста дома.