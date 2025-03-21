Бывший гендиректор ИД "Коммерсантъ" Желонкин назначен замминистра просвещения

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Бывший гендиректор ИД "Коммерсантъ" Владимир Желонкин назначен заместителем министра просвещения. Ранее он занимал должность советника министра.

Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на портале правовых актов.

Владимир Желонкин работал в "Коммерсанте" с 2013 года, напоминают в издании. В 2016 году он был назначен гендиректором, спустя еще два года - главным редактором издательского дома. Желонкин покинул "Коммерсантъ" в августе 2024 года.