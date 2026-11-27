Восстановлено электроснабжение аэропорта и большей части Салехарда

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Восстановлено электроснабжение аэропорта и большей части Салехарда

27.11.2026, 12:37:09 Moscow Standard Time (GMT+3)

Тюмень. 27 ноября. ИНТЕРФАКС - Энергетики восстановили энергоснабжение аэропорта Салехарда (Ямало-Ненецкий автономный округ), электричество в настоящее время есть в большей части города, сообщает пресс-служба "Россети Тюмень" в пятницу.

"К настоящему моменту восстановлено электроснабжение аэропорта и большей части города", - говорится в сообщении.

Специалисты продолжают работу на высоковольтных линиях электропередачи, обследуют участки ЛЭП, расположенные на заболоченных территориях заполярной тундры.

"Функционирование котельных и иных критически значимых объектов осуществляется от резервных источников электроснабжения", - информирует прес-служба.

Глава Салехарда Алексей Титовский в своем канале в мессенджере Мах сообщил, что тепло и вода в домах горожан есть.

"Котельные работают в нормальном автономном режиме, то есть тепло в дома людям подается. Водозабор и очистные сооружения тоже работают на автономных источниках. (...) Кроме этого, сейчас коллеги запускают электрогенераторы к тем домам, которые обеспечены крышными котельными, также чтобы подать тепло людям в квартиры", - написал он.

Мэр отметил, что "в течение сегодняшнего дня будет найден этот аварийный участок и будет проведены необходимые работы".

Ранее сообщалось, что минувшей ночью в Салехарде произошло отключение электроэнергии из-за аварии.

"Россети Тюмень" проинформировали, что на высоковольтных ЛЭП, обеспечивающих электроснабжение Салехарда, произошел самопроизвольный (неконтролируемый) сброс гололедно-изморозевых отложений. Это стало причиной схлестывания проводов линий электропередачи и ограничения электроснабжения потребителей.

Власти просили родителей оставить детей школьного и дошкольного возраста дома.

Также ямальцам рекомендуют воздержаться от загородных поездок из-за погоды. В пятницу в округе ожидаются местами осадки, в отдельных районах - метель и гололед, ветер северных направлений с порывами до 23 метров в секунду.