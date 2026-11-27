Путин и Пашинян обсудят европейские устремления Армении и вопрос базы РФ в Гюмри

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Вопросы европейских устремлений Армении и пребывания российской военной базы в Гюмри будут обсуждаться на переговорах президента РФ Владимира Путина и премьера этой страны Никола Пашиняна, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Главным образом, конечно, на повестке будет вопрос - тот выбор, который делает армянская сторона. Будет ли он сделан, когда он будет сделан, каким образом", - сказал он журналистам.

"Помимо этого есть еще вопросы безопасности, безусловно, будет затронут вопрос и нашей базы", - продолжил представитель Кремля.

Говоря о необходимости Еревана определиться с членством в ЕС или ЕврАзЭс, Песков заметил, что "желание в экономическом плане в какой-то момент усидеть на двух стульях, или должно быть подтверждено, или должно быть опровергнуто путем какого-то выбора, потому что ориентация в сторону Европейского союза и одновременно желание продолжать интеграционный процесс в рамках ЕврАзЭС не коррелируют друг с другом".

Он также отметил, что российская база в Гюмри "является очень важным элементом обеспечения безопасности и стабильности в регионе, и здесь будет, конечно, интересно послушать точку зрения армянской стороны".

В целом Песков заявил, что повестка переговоров будет весьма насыщенной.

Он также обратил внимание на то, что этот визит Пашиняна "был согласован достаточно давно".

Ранее премьер Армении сообщил, что, по предварительной договоренности, его поездка в Москву запланирована на 3 декабря.



