Премьер Армении заверил, что Ереван не будет вредить интересам России

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Армения и Россия в состоянии найти решения проблемных вопросов, и у Еревана нет цели вредить РФ, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Цель диалога - найти решения. Не думаю, что есть ситуации, в которых нет решений. Мы должны найти решения, и решения возможны. Рад констатировать, что напряженность (между Арменией и РФ - ИФ) не возрастает, а снижается, поскольку наше отношение к ситуации дружественное", - сказал Пашинян на брифинге в четверг.

По его словам, у Армении "нет и не будет ни желания, ни намерения, ни цели вредить России".

"То же самое ожидаем от России. Мы уважаем суверенитет, интересы России, но больше уважаем наш суверенитет и наши интересы. Мы не будем спорить с Россией. Просто продолжим братский и дружественный разговор", - отметил Пашинян.

На вопрос, на какие уступки готов пойти Ереван для улучшения отношений с Москвой, возможно ли аннулирование закона о начале процесса вступления в ЕС, Пашинян ответил: "Я бы говорил не об уступках, а о решениях. Наше понимание в том, что мы не должны вредить России, а Россия - нам. Но я не считаю возможным аннулирование закона о начале процесса вступления в ЕС. Происходят процессы, которые должны развиваться, так что я не считаю это возможным".

Пашинян также сообщил, что ровно через неделю состоится его визит в Москву. "Недавно вице-премьер Армении Мгер Григорян посетил Москву, визит конструктивный. Есть идеи, которые обсуждаем. Ровно через неделю состоится мой визит в Москву, за это время мы поработаем также в двустороннем формате, чтобы вывести возможные решения", - сказал он.

Пашинян отметил, что происходит успешная диверсификация армянской экономики, но Ереван желает также решения проблем в рамках ЕАЭС.

"Мы хотим решения проблем в рамках ЕАЭС, но не считаем, что это нужно только нам. Это нужно и ЕАЭС, чтобы структура не потеряла свою привлекательность", - заявил премьер Армении.