Песков рассказал о расширении функционала ИИ при подготовке прямой линии с Путиным

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Функционал искусственного интеллекта при подготовке прямой линии с президентом Владимиром Путиным уже расширился, нейросеть позволила добавить несколько сотен операторских постов для приема звонков, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Он [функционал] уже расширился", - сказал он, когда его спросили, расширяется ли функционал ИИ при подготовке прямой линии. Ранее сообщалось, что нейросеть Сбербанка GigaChat используется при сборе вопросов президенту в 2026 году, а также была задействована в 2024 и 2025 годах. Нейросеть может анализировать обращения, рассортировывать их по темам и по приоритетам.

"Во-первых, он нам добавил где-то несколько сотен постов операторских для приема звонков. Человек, в принципе, даже может не понять, что с ним разговаривает машина, но машина помогает человеку сформулировать его мысль", - отметил представитель Кремля, пояснив, что машина не только укладывает мысль в плотный текст, но и дает человеку до 30 минут разговора.

"То есть, если человек, действительно, хочет поделиться своей проблемой, бедой, то у него такая возможность будет", - добавил он.

По его словам, ИИ также осуществляет маршрутизацию обращений.

"Машина научилась маршрутизировать ту или иную проблему, то есть, определять - ведомство, подведомство, к какой категории вопросов относится", - отметил представитель Кремля.

"Поэтому сейчас у нас возможности для анализа поступающих обращений, для, собственно понимания того, какие именно вопросы, какие ведомства касаются, регионы, они кратно увеличились за один год", - добавил он.

При этом GigaChat пока не готов направлять напрямую запросы граждан в ведомства и министерства.

"Пока нет, пока еще не дошли, хотя он уже практически готов", - сказал Песков, отвечая на вопрос, готов ли GigaChat самостоятельно направлять запросы граждан чиновникам.

Однако Песков не сомневается, что ИИ-помощник Сбера на прямой линии президента в 2027 году сделает кратный рывок вперед.

"Нет никаких сомнений, что если в этот год он сделал такой рывок, то он кратный больше рывок сделает за следующий год", - сказал он. обращения, рассортировывать их по темам и по приоритетам.

Прямая линия с президентом пройдет 10 декабря.