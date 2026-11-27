Илья Яшин получил штраф за нарушение закона об иноагентах

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Тушинский суд Москвы признал бывшего члена партии "Яблоко" Илью Яшина (признан в РФ иноагентом) виновным в нарушении порядка деятельности иноагента.

"Яшину Илье Валерьевичу назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 тыс. рублей", - сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Он признан виновным по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (непредоставление или несвоевременное представление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений, представление которых предусмотрено законодательством РФ об иностранных агентах).

Яшин был включен в реестр иноагентов в 2022 году. По данным Минюста, оппозиционер участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов и нежелательных организаций, а также получал финансовую поддержку из иностранных источников.

9 декабря 2022 года Яшин был приговорен к 8,5 годам заключения в колонии общего режима. Он был признан виновным в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической ненависти.

Позже Яшин был помилован указом президента и выдан за рубеж.