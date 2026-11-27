В Шебекине при взрыве FPV-дрона пострадали две женщины

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - В Шебекине в результате атак БПЛА пострадали две женщины, а на предприятии повреждения получил объект инфраструктуры, сообщил оперштаб Белгородской области.

Эти женщины получили акубаротравмы при взрыве FPV-дрона. Они обратились к врачам, лечиться будут амбулаторно. Объект инфраструктуры был поврежден на предприятии при взрыве второго дрона. От взрыва еще одного дрона повреждения получили грузовой и легковой автомобили.

В Грайворонском округе на участке автодороги Масычево - Головчино дрон ударил по машине, она получила повреждения.



В поселке Красная Яруга от атак FPV-дронов разбиты остекление коммерческого объекта, три автомобиля, окна и фасады двух частных домов.



В Белгородском округе в поселке Политотдельский при ударе дрона посекло кузов грузовика.