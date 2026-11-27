В Роспотребнадзоре готовы помочь составить иск в связи с невозвращением денег за отмененный концерт Канье Уэста

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - В управлении Роспотребнадзора по Москве сообщили о готовности помочь в составлении коллективного иска пострадавшим от действий организатора несостоявшихся концертов рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге.

"Всем пострадавшим от действий организатора Управление готово оказать помощь в составлении и подаче группового (коллективного) иска в суд в соответствии со ст. 46 Гражданского процессуального кодекса РФ и п. 7 ст. 40 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей", - говорится в сообщении, размещенном на сайте управления в пятницу.

В нем отмечается, что в управление Роспотребнадзора по Москве поступают многочисленные обращения граждан с жалобами на неисполнение концертным агентством ООО "Сэй Эдженси" обязательств перед потребителями в связи с невозвратом денежных средств за отмененный концерт Канье Уэста в Санкт-Петербурге, запланированный на 10 и 11 октября 2026 года на площадке "Газпром Арена".

"По поступающей информации, потребители столкнулись с тем, что концерт был отменен, а денежные средства не возвращаются или возвращаются не в полном объеме", - добавили в управлении.