Организатор сообщил, что концерты Канье Уэста в октябре в РФ не состоятся

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Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Анонсированные на октябрь концерты американского рэпера Канье Уэста (Ye) в Петербурге не состоятся, сообщило агентство Say Agency в телеграм-канале в среду.

"С искренним сожалением сообщаем вам, что концерты Ye в Санкт-Петербурге в запланированные даты состояться не смогут. В ближайшее время мы выйдем к вам с официальным заявлением о статусе проекта и дальнейших планах", - говорится в сообщении.

Уточняется, что возможность вернуть деньги за приобретенные билеты откроется в понедельник, 12 октября. Условия возврата будут объявлены позднее.

Как сообщалось, 17 августа организатор концерта Say Agency и петербургский стадион "Газпром Арена" через соцсети сообщили, что Канье Уэст выступит в России на этой площадке с концертами 10 и 11 октября. Соответствующие даты петербургских концертов также появились на сайте артиста.

Позднее "Газпром Арена" сообщила, что договор на аренду площадки не подписан, и в его отсутствие концерт состояться не может.

В сентябре стало известно, что анонсы концертов в Петербурге были удалены с сайта Уэста.