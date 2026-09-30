Поиск

Организатор сообщил, что концерты Канье Уэста в октябре в РФ не состоятся

Организатор сообщил, что концерты Канье Уэста в октябре в РФ не состоятся
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Анонсированные на октябрь концерты американского рэпера Канье Уэста (Ye) в Петербурге не состоятся, сообщило агентство Say Agency в телеграм-канале в среду.

"С искренним сожалением сообщаем вам, что концерты Ye в Санкт-Петербурге в запланированные даты состояться не смогут. В ближайшее время мы выйдем к вам с официальным заявлением о статусе проекта и дальнейших планах", - говорится в сообщении.

В РоссииСуд в Воронеже принял первый иск к организатору концерта Канье УэстаСуд в Воронеже принял первый иск к организатору концерта Канье УэстаЧитать подробнее

Уточняется, что возможность вернуть деньги за приобретенные билеты откроется в понедельник, 12 октября. Условия возврата будут объявлены позднее.

Как сообщалось, 17 августа организатор концерта Say Agency и петербургский стадион "Газпром Арена" через соцсети сообщили, что Канье Уэст выступит в России на этой площадке с концертами 10 и 11 октября. Соответствующие даты петербургских концертов также появились на сайте артиста.

Позднее "Газпром Арена" сообщила, что договор на аренду площадки не подписан, и в его отсутствие концерт состояться не может.

В сентябре стало известно, что анонсы концертов в Петербурге были удалены с сайта Уэста.

Петербург Say Agency Канье Уэст
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Организатор сообщил, что концерты Канье Уэста в октябре в РФ не состоятся

 Организатор сообщил, что концерты Канье Уэста в октябре в РФ не состоятся

Тейлор Свифт стала самым титулованным артистом в истории MTV VMA

 Тейлор Свифт стала самым титулованным артистом в истории MTV VMA

Более 115 млн билетов на 58 млрд руб. купили по "Пушкинской карте" за пять лет

 Более 115 млн билетов на 58 млрд руб. купили по "Пушкинской карте" за пять лет

Умер джазмен Алексей Козлов

 Умер джазмен Алексей Козлов

Марина Влади умерла в возрасте 88 лет

 Марина Влади умерла в возрасте 88 лет

Машков предложил из-за кадрового голода отправлять выпускников театральных вузов в регионы

Букеровская премия объявила шорт-лист 2026 года

 Букеровская премия объявила шорт-лист 2026 года

Следующая церемония вручения премии "Золотая маска" пройдет в Челябинске

 Следующая церемония вручения премии "Золотая маска" пройдет в Челябинске

Личные вещи Брижит Бардо проданы на аукционе в Париже почти за 1 млн евро

 Личные вещи Брижит Бардо проданы на аукционе в Париже почти за 1 млн евро

"Обитель зла" показала лучший результат франшизы в первый уикенд проката

 "Обитель зла" показала лучший результат франшизы в первый уикенд проката
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12023 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3801 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 99 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов