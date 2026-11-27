"Росморпорт" получил в пользование часть акватории Финского залива Балтийского моря

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Правительство РФ предоставило в пользование "Росморпорту" часть акватории Финского залива Балтийского моря на 20 лет.

Распоряжение подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Документ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

"Предоставить федеральному государственному унитарному предприятию "Росморпорт" на 20 лет в обособленное водопользование часть акватории Финского залива Балтийского моря (...) для обеспечения обороны страны и безопасности государства", - говорится в распоряжении.

Условия обособленного водопользования включают 19 пунктов.

Так, среди них - предоставление возможности проверки подводной части судов под российским и иностранным флагами, следующих из иностранных портов в морские порты Российской Федерации, на предмет наличия или отсутствия подозрительных предметов и (или) взрывных устройств (взрывчатых веществ); для остановки (стоянки на якоре) судов под российским и иностранным флагами при следовании от государственной границы Российской Федерации до пунктов пропуска морских портов и обратно на основании разрешения специально уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих охрану внутренних морских вод и территориального моря Российской Федерации и их природных ресурсов в пределах их компетенции.

Среди условий также "исключение возможности использования водного объекта юридическими и физическими лицами для иных целей (в том числе рекреации, рыболовства и осуществления аквакультуры (рыбоводства)".

От "Росморпорта" требуется своевременное осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на водном объекте, осуществление регулярных наблюдений за водным объектом и его водоохранной зоной, обеспечение сбора, хранения и утилизации отходов производства и потребления, нефтесодержащих и иных загрязненных вод в специализированных береговых приемниках или на плавательных средствах в специальной таре и так далее.