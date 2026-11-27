Правительство РФ утвердило список аэропортов Новапорта для инвестсборов на реконструкцию

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило список аэропортов холдинга "Новапорт", которые смогут ввести инфраструктурный сбор (или инвестсбор) с авиакомпаний для реконструкции аэродромной инфраструктуры в рамках концессионных соглашений.

В опубликованном распоряжении фигурируют 20 аэропортов: Новосибирска, Челябинска, Волгограда, Томска, Астрахани, Читы, Тюмени, Перми, Мурманска, Кемерова, Минеральных Вод, Калининграда, Улан-Удэ, Владикавказа, Воронежа, Саранска, Белгорода, Нальчика, Барнаула, Ставрополя.

Помимо перечисленных, под управлением "Новапорта" находятся аэропорты в Салехарде и Пскове. По модернизации Салехарда концессионное соглашение было подписано в 2023 году, концедентом выступил Ямало-Ненецкий автономный округ.

"Новапорт" в 2027-2030 гг. планирует реконструкцию по концессии аэродромов в Кемерове, Ставрополе, Новосибирске и Перми, объем необходимых средств на это оценивается в более 70 млрд руб., сообщал гендиректор ООО "УСПК Аэродромы" (SPV "Новапорта") Дмитрий Долгов. В рамках готовящегося распоряжения аэропорты холдинга объединяются в группу, в них назначается сбор с каждого вылетающего пассажира, "и дальше эти деньги в дополнение к капитальному гранту (от государства - ИФ) приходят на финансирование концессий", пояснял он. Размер инвестсбора составит 131 руб. на одного пассажира.

Всего до 2030 года в РФ запланирована модернизация 129 аэродромов. На 76 ожидаются работы по реконструкции и новому строительству, при этом 14 из них будут обновлены в рамках концессионных соглашений с операторами аэропортов. Вклад госбюджета в финансирование концессионных проектов составит от 20% до 90% от общей стоимости в зависимости от пассажиропотока конкретного аэропорта, поясняли в Минтрансе. Внебюджетную часть должны обеспечить так называемые инфраструктурные сборы с авиакомпаний, которые были узаконены в прошлом году.