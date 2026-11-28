Путин встретился с губернатором Архангельской области

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в завершение рабочей поездки в СЗФО встретился с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским, сообщили накануне вечером в Кремле.

Путин и Цыбульский обсудили подготовку к празднованию 600-летия основания первого монашеского поселения на Соловецком архипелаге.

"У нас реставрируются объекты Русской православной церкви, гостиничные комплексы, те, которые еще строились в 19 веке, коммунальная инфраструктура (...) Благоустройство территории со следующего года начинаем: строим новые причалы, причем и технологические причалы, причалы для круизных судов", - приводятся в сообщении слова главы региона.

Цыбульский также проинформировал президента о поддержке в Архангельской области участников СВО.

"Вместе с Ростехом, с ЦИТО создали Центр высокотехнологичного протезирования. (...) Он уже начал работать, первые ребята уже получили высокотехнологичные современные протезы, но благодаря этому центру, мы сделали его на базе госпиталя для ветеранов войн, по сути, сегодня создаем региональный медико-социальный кластер", - отметил губернатор.

"Мы не только делаем протезирование, там ребята могут получить лечение, если это необходимо, реабилитацию, в том числе консультирование по юридическим вопросам, социальную поддержку, трудовую адаптацию", - уточнил он.