Иранские ВМС заявили, что проводят операции по прорыву американской блокады

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Командующий ВМС Ирана адмирал Шахрам Ирани назвал военно-морскую блокаду США признаком провала и заявил, что операции по прорыву блокады уже ведутся, передает государственная телерадиокомпания IRIB.

В интервью телеканалу командующий ВМС сказал: "Морская блокада осуществляется до начала войны; если блокада осуществляется во время войны, это означает, что война проиграна".

При этом он напомнил, что верховный лидер Ирана Мохаммад Али Хаменеи сказал вооруженным силам, что географические ограничения больше не действуют при реагировании на атаки США.

"США должны осознать последствия этой директивы. У нас развязаны руки для выполнения поставленных задач", - подчеркнул адмирал.