С вечера пятницы в сторону Московского региона летело более 460 БПЛА

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Минувшей ночью в сторону Московского региона летело 462 беспилотника, большая часть БПЛА уничтожена на дальних подступах, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"В период с 23:00 27 ноября по 7:00 28 ноября в сторону Московского региона летели 462 БПЛА. Большая часть нейтрализована силами ПВО Минобороны на дальних подступах", - написал Собянин в своем канале в мессенджере Max.

Московский мэр уточнил, что 123 дрона ликвидировали на подлете к столице.