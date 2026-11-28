Более полусотни БПЛА уничтожены над Ростовской областью

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Более 50 беспилотников нейтрализованы над Ростовской областью за ночь над 7 районами, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область более 50 БПЛА уничтожены в городе Новошахтинск и 7 районах области: Боковском, Верхнедонском, Красносулинском, Обливском, Усть-Донецком, Чертковском, Шолоховском", - написал Слюсарь в своем канале в мессенджере Max.

Глава региона добавил, что информация о пострадавших и разрушениях уточняется.