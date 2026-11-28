Пожар на подстанции оставил без света 1,5 тыс. потребителей на Ставрополье

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Специалисты восстанавливают энергоснабжение в Предгорном округе Ставропольского края, нарушенное из-за возгорания на трансформаторной будке, сообщил глава округа Николай Бондаренко.

"В населенных пунктах произошло аварийное отключение электроэнергии из-за возгорания на трансформаторной будке. Без электроснабжения остаются порядка 1 тысяча 500 абонентов в хуторе Быкогорка и поселке Железноводский", - написал он в своем канале в Max в субботу.

На месте работают аварийные бригады.