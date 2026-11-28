Число россиян, положительно относящихся к Трампу, за последние 7 месяцев увеличилось в 2,5 раза

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Каждый пятый россиянин (22%) в настоящее время говорит о своем положительном отношении к президенту США Дональду Трампу, тогда как в апреле текущего года доля таких респондентов составляла 9%, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные на официальном сайте социологического центра.

В свою очередь, удельный вес респондентов, отрицательно относящихся к Трампу, за данный период снизился с 55% до 40% соответственно, отмечают социологи.

Согласно опросу, оставшиеся 38% респондентов затрудняются что-либо сказать по данному поводу.

Что касается отношений россиян к США, то, по данным ФОМ, о своем позитивном восприятии Соединенных Штатов сейчас говорит почти каждый пятый (19%), о негативом - каждый четвертый (25%), нейтральном - почти каждый второй (47%), оставшиеся 9% опрошенных не знают, что сказать по этому поводу.

Опрос был проведен 13-15 ноября 2026 года среди 1 500 респондентов в возрасте от 18 лет, в 97 населенных пунктах РФ, в 51 регионе.