Белоусов вручил орден Суворова 45-ой бригаде спецназа ВДВ

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе рабочей поездки в войска Московского военного округа вручил орден Суворова 45-ой гвардейской отдельной бригаде специального назначения Воздушно-десантных войск, сообщило в субботу российское военное ведомство.

"Сегодня военнослужащие бригады успешно решают важные задачи в ходе специальной военной операции. Неизменно демонстрируют отличную выучку и силу духа. Уверенно следуют девизу "Побеждает сильнейший!". Убеждён, что и впредь 45-я бригада будет служить образцом воинской доблести, самоотверженности и мужества", - отметил Белоусов, слова которого приведены в сообщении Минобороны.

Глава российского военного ведомства подчеркнул, что вручение ордена - "это заслуженная оценка героического пути бригады и подтверждение высокого профессионализма и мужества личного состава соединения, а также признание весомого вклада в обеспечение безопасности и национальных интересов России", говорится в сообщении.

В завершение церемонии министр обороны РФ вручил государственные награды отличившимся военнослужащим за образцовое исполнение воинского долга, профессионализм и отвагу.

По данным Минобороны, за свою более чем 30-летнюю историю военнослужащие бригады выполняли миротворческие задачи в зонах межнациональных конфликтов в Приднестровье, Северной Осетии, Абхазии, участвовали в ликвидации незаконных вооруженных формирований на территории Чеченской республики, контртеррористической операции на Северном Кавказе, в операции в Грузии, обеспечивали безопасность граждан на территории Киргизии, выполняли специальные задачи в Сирии.

"С первых дней специальной военной операции военнослужащие бригады действуют на самых сложных и важных направлениях", - отмечено в сообщении.