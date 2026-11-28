Главы МИД России и Катара обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров и премьер-министр и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани обсудили развитие двустороннего сотрудничества и ближневосточную тематику, сообщает Qatar News Agency.

"Премьер-министр и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани и глава МИД РФ Сергей Лавров провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили сотрудничество между двумя странами и пути его развития", - говорится в сообщении агентства.

Министры также обсудили развитие событий на Ближнем Востоке, в частности, дипломатические усилия по деэскалации ситуации и установлению в регионе мира и стабильности.

Аль Тани подчеркнул, что поддерживает все дипломатические усилия и инициативы, которые могут обеспечить свободу судоходства и привести к достижению мира на Ближнем Востоке.