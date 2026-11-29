Площадь пожара в Химках достигла 7,5 тыс. кв. м

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Площадь пожара на складе в подмосковных Химках достигла 7,5 тыс. кв. м, сообщили в пресс-службе МЧС РФ в воскресенье.

"Площадь пожара увеличилась до 7,5 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.

Ранее в ведомстве сообщали, что в Химках на ул. Заводская горит складское помещение, площадь пожара составляет 5 тыс. кв. м. По предварительной информации, внутри помещения находится мебель. Тушение возгорания осложнено высокой пожарной нагрузкой.

Региональная прокуратура сообщает, что общая площадь производственно-складского здания, в котором произошел пожар, составляет 10 тыс. кв. м. На складе находились мебель и пластиковые изделия.