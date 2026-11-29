Два человека погибли, 18 ранены в ЛНР в результате ударов ВСУ за сутки

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки атаковали ряд городов и муниципалитетов Луганской Народной Республики, в результате ударов погибли двое мирных жителей, еще 18 получили ранения, сообщил глава региона Леонид Пасечник.

"По уточненным данным, вчера в результате бесчеловечного удара по Луганску погибли двое юношей. Число раненых возросло до семи, пять из которых - студенты колледжей и университета. Враг вечером и ночью нанес еще несколько ударов по столице, повреждены фасад и остекление жилых домов в поселке Юбилейное, а также одного из коммунальных предприятий республики. Обошлось без пострадавших", - написал он в своем канале в мессенджере Max.

Пасечник сообщил об ударе беспилотника ВСУ в Лисичанске, в результате которого ранены четверо человек, двое из которых - подростки.

"На участке дороги Новоайдар - Северодонецк ВФУ атаковали легковой автомобиль, ранены мужчина и женщина. На участке дороги Смоляниново - Северодонецк враг ударил по грузовому автомобилю, получил ранения водитель", - добавил глава региона.

Кроме того, по его словам, на автодороге в Краснодонском муниципальном округе под удар ВСУ попал грузовой автомобиль, в результате чего пострадал водитель.

"В Кременной ВФУ атаковали придомовую территорию, ранение получили супруги", - написал Пасечник.

Он добавил, что под огонь ВСУ попали транспортные средства, жилые дома, коммунальная инфраструктура в Первомайске, Новоайдарском и Троицком муниципальных округах.

"Системами ПВО и силами МОГ над территорией республики уничтожено порядка 170 воздушных целей", - сообщил глава ЛНР.