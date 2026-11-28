Шесть человек ранены в ЛНР за сутки из-за ударов ВСУ

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Вооруженные сил Украины за прошедшие сутки атаковали 13 муниципалитетов Луганской Народной Республики, в результате ударов ранены шестеро мирных жителей, сообщил глава региона Леонид Пасечник.

"В Лисичанске неонацисты атаковали автомобиль энергетиков, ранен водитель. На участке дороги Георгиевка - Ровеньки вражеский БПЛА нанес удар по экскаватору, пострадал работник дорожной службы", - написал он в субботу в своем канале в Мах.

Пасечник добавил, что в Старобельском муниципальном округе ВСУ атаковали служебный автомобиль супермаркета, в результате чего ранены двое мужчин. "Еще один удар противник нанес в Славяносербском муниципальном округе по грузовому автомобилю, пострадал водитель", - написал глава ЛНР.

Всего, по его словам, за сутки под огонь ВСУ попали 13 муниципалитетов ЛНР. "Повреждены транспортные средства, сельхозтехника, жилые дома, коммунальная, энергетическая и гражданская инфраструктура. Следователи СУ СК России по ЛНР фиксируют последствия вражеских атак. Системами ПВО и силами МОГ над территорией республики уничтожено порядка 80 воздушных целей", - сообщил Пасечник.